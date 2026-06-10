Олександрія визначилася з головним тренером після вильоту в Першу лігу
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24 хвилини томуПідписатися в
Володимир Шаран. Фото - ФК Олександрія
Після вильоту до Першої ліги керівництво Олександрії ухвалило ключове кадрове рішення.
За інформацією телеграм-каналу «ТаТоТаке», власники клубу вирішили зберегти довіру до нинішнього головного тренера Володимира Шарана.
Керівництво Олександрії поставило перед командою задачу не просто повернення до УПЛ, а перемоги в Першій лізі.
Під виконання цієї мети клуб вже запросив до команди Шарана трьох досвідчених виконавців – 30-річний вінгер Максим Третьяков, 34-річний захисник Володимир Адамюк та 29-річний фулбек Юрій Копина.
Олександрія посіла 15-е місце в турнірній таблиці УПЛ.
У стикових матчах команда Шарана програла Лівому Берегу (1:1, 0:1).
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