Стали відомі результати голосування Ліонеля Мессі на церемонії The Best, яку проводить ФІФА. Аргентинський форвард Інтер Маямі віддав свій головний голос за Усмана Дембеле, який у підсумку й був визнаний найкращим гравцем року.

Вибір 38-річного чемпіона світу повністю збігся з офіційними підсумками й в інших ключових номінаціях. У категорії найкращий тренер Мессі поставив на перше місце Луїса Енріке з ПСЖ, а серед воротарів віддав перевагу Джанлуїджі Доннаруммі, який нині представляє Манчестер Сіті та раніше виступав за ПСЖ.

Також стали відомі інші позиції в рейтингах, складених Мессі. Друге та третє місця серед тренерів він відвів Гансу-Дітеру Фліку з Барселони та Мікелю Артеті з Арсенала відповідно.

У списку голкіперів аргентинець поставив другим свого партнера по національній збірній Еміліано Мартінеса, а третю позицію віддав Тібо Куртуа з мадридського Реала.

Таким чином, голосування Мессі на The Best продемонструвало повну солідарність із підсумковими рішеннями ФІФА у головних індивідуальних номінаціях року.