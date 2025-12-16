Кого вибрав Мессі під час голосування за призи The Best від ФІФА
Аргентинець підтримав Дембеле, Луїса Енріке та Доннарумму
22 хвилини тому
Стали відомі результати голосування Ліонеля Мессі на церемонії The Best, яку проводить ФІФА. Аргентинський форвард Інтер Маямі віддав свій головний голос за Усмана Дембеле, який у підсумку й був визнаний найкращим гравцем року.
Вибір 38-річного чемпіона світу повністю збігся з офіційними підсумками й в інших ключових номінаціях. У категорії найкращий тренер Мессі поставив на перше місце Луїса Енріке з ПСЖ, а серед воротарів віддав перевагу Джанлуїджі Доннаруммі, який нині представляє Манчестер Сіті та раніше виступав за ПСЖ.
Також стали відомі інші позиції в рейтингах, складених Мессі. Друге та третє місця серед тренерів він відвів Гансу-Дітеру Фліку з Барселони та Мікелю Артеті з Арсенала відповідно.
У списку голкіперів аргентинець поставив другим свого партнера по національній збірній Еміліано Мартінеса, а третю позицію віддав Тібо Куртуа з мадридського Реала.
Таким чином, голосування Мессі на The Best продемонструвало повну солідарність із підсумковими рішеннями ФІФА у головних індивідуальних номінаціях року.
