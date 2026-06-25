У Румунії виступили проти використання прапора та гімну рф на турнірі в Клуж-Напоці
Мер міста Еміль Бока не бажає бачити символи країни-терориста
близько 3 годин томуПідписатися в
Мер румунського міста Клуж-Напока Еміль Бок заявив, що не допустить присутності російської символіки на майбутньому етапі Кубка виклику з художньої гімнастики.
Очільник міста закликав Міжнародну федерацію гімнастики (FIG) дотримуватися обмежень, які діяли на момент погодження турніру. Слова наводить Mediafax.
Коли я затверджував організацію цих змагань у Клуж-Напоці в багатофункціональному залі BT Arena, то знав, що російські спортсмени не зможуть використовувати гімн і прапор як символи на офіційних змаганнях з художньої гімнастики. Хотів би, щоб усе було абсолютно чітко й недвозначно — у багатофункціональному залі BT Arena в Клуж-Напоці російський гімн не виконуватиметься, а російський прапор не використовуватиметься для представлення спортсменів із цієї країни.
Змагання відбудуться на арені BT Arena з 26 по 28 червня.
Збірна України використає максимальну квоту на ЧС-2026 з художньої гімнастики.