Павло Василенко

Стала відома перша пара плейоф ЧС-2026, що проходить у США, Мексиці та Канаді. В 1/16 фіналу зіграють ПАР – Канада.

Канадська команда під керівництвом Джессі Марша стала другою у групі B. Збірна ПАР на чолі з Уго Бросом посіла другий рядок у групі A. Обидва колективи набрали по 4 очки у 3 матчах.

Матч команд Канади та ПАР пройде 28 червня на стадіоні «Соу-Фай Стедіум» у Лос-Анджелесі. Початок – о 22:00 за київським часом.