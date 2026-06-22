Павло Василенко

Матч Франція – Ірак може виявитися складним для звичайних уболівальників. Причина – потенційні несприятливі погодні умови. Прогноз не віщує нічого доброго.

Цьогорічний чемпіонат світу є дебютним турніром не лише для кількох національних збірних, але й для нових правил, які набули чинності на початку турніру. Серед змін, про які багато говорять, – перерви на воду, які подовжують тривалість матчу, а також іноді використовуються телевізійними компаніями як вікно для додаткової реклами.

Однак, існують інші обставини, які можуть призвести до продовження матчу. Діють суворі процедури, коли гра проводиться за несприятливих погодних умов.

Зокрема, це стосується гроз. Погода може виявитися ключовим фактором тривалості матчу – якщо блискавку виявляють щонайменше за 13 кілометрів від стадіону, поєдинок негайно припиняють. Гравці повинні повернутися до роздягальні та почекати щонайменше 30 хвилин, перш ніж відновити гру. Якщо ситуація зміниться протягом півгодинної перерви, гра може продовжитися.

Вболівальники поступово готуються до можливості такої ситуації під час матчу Франція – Ірак у вівторок. Матч заплановано на 00:00 за київським часом у Філадельфії, і прогноз погоди на цей час явно похмурий. Очікується сильний дощ, але під час матчів ймовірні грози.

Видання Athletic зазначає, що ФІФА не визначає максимальний час перерви матчу в регламенті. У крайніх випадках перерви можуть тривати годинами. Так було на минулорічному клубному чемпіонаті світу, коли матч 1/8 фіналу Челсі – Бенфіка було перервано через погодні умови. Потім гравці чекали дві години, поки погода покращиться. Матч тривав рекордні чотири години 38 хвилин.

Звісно, ​​щодо матчу Франція – Ірак поки що нічого невідомо. Однак варто пам'ятати, що це може бути перший поєдинок на чемпіонаті світу 2026 року, який буде перервано через погодні умови.