Сергій Разумовський

У п’ятницю, 15 травня, у Першій лізі мало відбутися два матчі 28-го туру. Буковина на виїзді впевнено перемогла ЮКСА з рахунком 5:0. Чернівецька команда швидко відкрила рахунок і ще до перерви фактично вирішила долю зустрічі.

На 10-й хвилині відзначився Дахновський, а згодом Тищенко подвоїв перевагу гостей. Ще один м’яч у ворота ЮКСА був оформлений завдяки автоголу Ждановича. У другому таймі Тищенко оформив дубль, а остаточний рахунок встановив Підлепенець.

Другий матч ігрового дня між Металургом та Черніговом не вдалося завершити. Поєдинок у Запоріжжі було зупинено на 45-й хвилині через повітряну тривогу, оголошену в місті внаслідок чергової російської атаки. Після цього було ухвалено рішення перенести гру. Дату та час догравання ПФЛ повідомить додатково.

Цікаво, що це вже не перший подібний випадок у протистоянні цих команд у нинішньому сезоні. Матч першого кола між Металургом і Черніговом також переносився через тривалу повітряну тривогу.

Перша ліга, 28-й тур

ЮКСА – Буковина 0:5

Голи: Дахновський, 10, Тищенко, 21, 60, Жданович, 37 автогол, Підлепенець, 63

Після перемоги Буковина збільшила відрив від другого Чорноморця до 20 очок і продовжує проходити сезон без поразок. Чернівецький клуб уже раніше достроково став чемпіоном Першої ліги. В одеської команди залишається матч у запасі.

Нагадаємо, раніше через повітряну тривогу було перенесено матч УПЛ.