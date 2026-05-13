Матч Кудрівка — Рух перенесено через повітряну тривогу
Гра відбудеться 14 травня
близько 2 годин тому
Фото: ФК Кудрівка
Поєдинок 28-го туру української Прем'єр-ліги між Кудрівкою та львівським Рухом не відбувся у запланований час.
Причиною затримки стала повітряна тривога, яка тривала понад годину безпосередньо перед початком гри.
Згідно з безпековим протоколом матч було вирішено провести у четвер, 14 травня. Стартовий свисток запланований на 13:00.
Голи Твердохліба та Кузика принесли ЛНЗ перемогу над Полтавою.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись