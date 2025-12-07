У неділю, 7 грудня, харківський Металіст 1925 в умовно домашньому поєдинку приймав рівненський Верес у 15-му турі УПЛ. Спочатку матч було призначено на 15:30 за київським часом, проте старт довелося відкласти через відключення електроенергії на стадіоні у Житомирі.

Гра все ж таки почалася, але тривала лише дев'ять хвилин, адже нові перебої з освітленням змусили суддю зупинити матч і відправити команди до підтрибунного приміщення.

Спроба відновити зустріч на 18-й хвилині також не мала успіху і через дві хвилини світло знову згасло, і рефері Віталій Романов прийняв рішення завершити поєдинок достроково, повідомивши, що продовження сьогодні неможливе.

Після 14 зіграних турів Металіст 1925 року займає восьме місце з 21 очком, тоді як Верес розташувався на десятій позиції, маючи 18 балів.