Сергій Разумовський

Металіст 1925 проведе свій останній домашній матч у 2025 році, в якому суперником харківської команди стане рівненський Верес. Клуб вирішив поєднати важливу гру чемпіонату з приємною подією для своїх уболівальників і оголосив про проведення спеціальної акції для тих, хто підтримає команду на трибунах. Про це інформує пресслужба харків'ян.

Серед усіх уболівальників, які придбають квиток та особисто прийдуть на стадіон, у перерві зустрічі відбудеться розіграш 11 ігрових футболок гравців стартового складу. Переможців визначатимуть випадковим чином. Після фінального свистка власники виграшних квитків зможуть вийти на газон Центрального міського стадіону та отримати призи безпосередньо з рук представників харківського клубу.

Матч 15-го туру української Прем'єр-ліги Металіст 1925 – Верес пройде у Житомирі на Центральному міському стадіоні 7 грудня, а стартовий свисток пролунає о 15:30. У клубі обіцяють уболівальникам не лише напружену футбольну боротьбу, а й по-справжньому святкову атмосферу.

Наразі Металіст 1925 має у своєму активі 21 очко в турнірній таблиці Премєр-ліги. Таким чином, харків'яни випереджають сенсаційно сьоме Динамо на один пункт і продовжують боротьбу за єврокубки.

Раніше стало відомо, хто обслужить матч Металіст 1925 – Верес.