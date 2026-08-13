Матч першого туру Ла Ліги перенесено через грибкову інфекцію
Вже відома нова дата поєдинку
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Недільний поєдинок стартового туру нового іспанського футбольного сезону Ла Ліги між Сельтою та Осасуною перенесено.
На газоні стадіону «Балаїдос» спалахнула грибкова інфекція, і після перевірки в четвер ігрове покриття було визнано непридатним.
Нову дату матчу було призначено на четвер, 27 серпня, повідомляє Marca.
Раніше повідомлялося, що преса Іспанії високо оцінила гру українського голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна в матчі проти Депортіво.
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