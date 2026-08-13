Павло Василенко

Королівська іспанська федерація футболу (RFEF) офіційно оголосила місце проведення Суперкубка Іспанії 2027 року. Турнір відбудеться у Стамбулі з 2 до 7 лютого на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка.

Участь у розіграші візьмуть Барселона, Реал Мадрид, Реал Сосьєдад та Атлетіко Мадрид. Туреччину обрали після розгляду семи різних пропозицій. При цьому ще кілька місяців тому головним претендентом на проведення турніру вважався Катар.

Зазвичай Суперкубок Іспанії приймає Саудівська Аравія, однак у 2027 році провести змагання там не вдасться. Країна прийматиме Кубок Азії, тому RFEF вирішила перенести турнір до Туреччини. Водночас федерація підтвердила, що вже у 2028 році Суперкубок повернеться до Саудівської Аравії.

У півфіналах Барселона зіграє проти Атлетіко, а Реал Сосьєдад зустрінеться з Реалом. Каталонці та мадридці отримали путівки як перша і друга команди минулого сезону Ла Ліги. Реал Сосьєдад та Атлетіко кваліфікувалися як фіналісти Кубка Іспанії.

За словами іспанської федерації, угода забезпечує «продовження переваг, які іспанський футбол отримує від проведення цього турніру, причому ці переваги безпосередньо надходять майже тисячі клубів усіх категорій, як чоловічих, так і жіночих». Цей крок зіткнувся з критикою з боку вболівальників в Іспанії.