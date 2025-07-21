Жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи. З ким може зіграти Шахтар?
Відомі результати жеребкування
12 хвилин тому
Фото: УЄФА
Сьогодні у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи 2025/26.
Донецький Шахтар дізнався потенційних суперників на цій стадії турніру. «Гірники» можуть зіграти з переможцем пари Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція).
Щоб взяти участь у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, Шахтарю потрібно обіграти турецький Бешикташ у другому раунді відбору турніру (матчі 24 та 31 липня).
Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 7 та 14 серпня. Переможці вийдуть у наступний раунду турніру, а команди, що програють, перейдуть у четвертий раунд кваліфікації Ліги конференцій.
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