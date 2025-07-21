УЄФА звузив коло потенційних суперників Шахтаря в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи
Організація європейського футболу повідомила подробиці
близько 4 годин тому
Фото: ФК Шахтар
Сьогодні в швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи. За його підсумками потенційного суперника дізнається донецький Шахтар, який в другому раунді відбору турніру зустрінеться з турецьким Бешикташем.
Донецька команда входить до числа сіяних команд при жеребкуванні.
Потенційні суперники Шахтаря в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи
- Переможений у парі Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція)
- Переможений у парі Вікторія Пльзень (Чехія) – Серветт (Швейцарія)
- Переможений у парі Бранн (Норвегія) – Ред Булл Зальцбург (Австрія)
Матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 7 і 14 серпня. Переможці вийдуть в четвертий раунд відобру ЛЄ, а команди, що програли, перейдуть в четвертий раунд кваліфікації Ліги конференцій.
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