Павло Василенко

Сьогодні в швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи. За його підсумками потенційного суперника дізнається донецький Шахтар, який в другому раунді відбору турніру зустрінеться з турецьким Бешикташем.

Донецька команда входить до числа сіяних команд при жеребкуванні.

Потенційні суперники Шахтаря в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи

Переможений у парі Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція)

Переможений у парі Вікторія Пльзень (Чехія) – Серветт (Швейцарія)

Переможений у парі Бранн (Норвегія) – Ред Булл Зальцбург (Австрія)

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 7 і 14 серпня. Переможці вийдуть в четвертий раунд відобру ЛЄ, а команди, що програли, перейдуть в четвертий раунд кваліфікації Ліги конференцій.