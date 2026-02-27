Кіліан Мбаппе, як і раніше, намагається знайти оптимальний спосіб вирішення проблеми з коліном, яка турбує його з початку грудня. Після зустрічі з Сельтою 7 грудня нападник почав відчувати біль, а згодом навіть був змушений пропустити матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Як повідомляє Dario As, після одного з недавніх тренувань, коли неприємні відчуття знову посилилися, француз вирішив узяти паузу та проконсультуватися з іншими фахівцями, щоб уточнити діагноз та визначити подальший план дій.

За даними джерела, варіант із операцією розглядається, проте хірургічне втручання може поставити під сумнів участь форварда у чемпіонаті світу 2026 року. Саме тому гравець схиляється до консервативного лікування. Точних термінів відновлення поки що не називають, але Мбаппе розуміє, що йому необхідно повністю усунути проблему, перш ніж повертатися до повноцінних навантажень. У поточному сезоні-2025/26 Мбаппе провів 33 матчі, забив 38 м'ячів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ виплатив Мбаппе 4 млн євро.