Павло Василенко

Рішення щодо цьогорічного володаря «Золотого м'яча» невдовзі стане відомо. Нападник збірної Франції та мадридського Реала Кіліан Мбаппе оголосив, кому він вручив би цей приз.

Результати плебісциту, організованого France Football, викликають величезне захоплення. Переможця головного призу буде оголошено 22 вересня під час урочистого заходу в Парижі.

Схоже, що переможець опитування може мати зв'язки з цим містом. Гравці ПСЖ мають сильні сторони, оскільки виграли останню Лігу чемпіонів. Мбаппе зізнався, що особисто хотів би вручити трофей вінгеру ПСЖ Усману Дембеле.

«Я думаю, що він заслуговує на «Золотий м'яч». Сподіваюся, він його виграє. Я також сподіваюся, що Ашраф Хакімі буде високо. Це була б чудова новина для захисників. Ламін Ямаль? Він дуже хороший гравець, але я нічого не можу сказати про Барселону».

Сам Мбаппе не приховує, що виграти «Золотий м'яч» – його мета на майбутнє. Його найвищою метою поки що було третє місце у 2023 році.