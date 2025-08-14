Чи вже відомий володар «Золотого м'яча»? Він ще ніколи не був таким явним і очевидним фаворитом
Букмекери зробили свій вибір
44 хвилини тому
Після оголошення остаточного списку на найпрестижнішу нагороду у світі футболу, нагороду для найкращого гравця світу – «Золотий м’яч», стало відомо, хто є абсолютним фаворитом на її отримання.
Минулого тижня France Football оголосив імена кандидатів на «Золотий м’яч». Був опублікований список з 30 гравців, які претендують на престижну нагороду.
Після фантастичного сезону ПСЖ багато гравців цієї команди потрапили до цього списку. Також гравці Барселони та Ліверпуля провели чудовий сезон у національних чемпіонатах, тож їхні зірки також там є.
Публіка розділена між Усманом Дембеле з ПСЖ, молодим гравцем Барселони Ламіном Ямалем, Мохамедом Салахом з Ліверпуля та Вітіньєю з ПСЖ.
Однак, якщо вірити коефіцієнтам світових букмекерів, переможець «Золотого м'яча» вже відомий. З моменту публікації прогнозів ще ніколи фаворити не були такими яскраво вираженими.
Це Усман Дембеле, на якого букмекери поставили неймовірний коефіцієнт 1,14. Важко згадати, коли хтось був таким явним фаворитом у боротьбі за «Золотий м'яч».
Другим фаворитом є Ламін Ямаль з коефіцієнтом 5,5, а третім – Вітінья з коефіцієнтом 21. На четвертому місці Мохамед Салах з коефіцієнтом 26.