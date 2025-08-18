Український захисник ПСЖ Ілля Забарний після переможного поєдинку з Нантом (1:0) висловив думку про французького вінгера Усмана Дембеле, зазначивши, що він заслуговує на перемогу в боротьбі за «Золотий м'яч».

«Завжди мріяв грати разом з Дембеле. Він неймовірно талановитий технічно, і добре, що він у нашій команді. Він абсолютно заслуговує «Золотий м'яч», він виграв все і був найкращим гравцем минулого сезону», — сказав Забарний для Tayo.

Минулого сезону Дембеле провів 53 матчі на клубному рівні у всіх турнірах, забив 35 голів і зробив 16 результативних передач. За даними Transfermarkt, його вартість оцінюється у 90 мільйонів євро.

Наступний матч ПСЖ пройде 22 серпня вдома проти Анже в рамках Ліги 1, початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Нагадаємо, що за трансфер Забарного паризький клуб заплатив англійському Борнмуту 63 мільйони євро без урахування бонусів.