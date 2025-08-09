Павло Василенко

Володар «Золотого м'яча» Родрі вибув з ладу щонайменше до середини вересня після того, як півзахисник Манчестер Сіті отримав серйозну травму в матчі проти Аль-Хіляля.

«Родрі одужує, але його травма з матчу проти Аль-Хіляля серйозна. Він тренується краще, і ми сподіваємося, що після перерви на матчі збірних він буде у чудовій формі», – сказав тренер «містян» Хоеп Гвардіола.

Манчестер Сіті планує запропонувати Родрі новий контракт. Очікується, що гравець збірної Іспанії продовжить свій контракт з клубом до літа 2029 року.

ЗМІ регулярно спекулюють на тему того, що Родрі потрапив у поле зору Реала, причому президент мадридців Флорентіно Перес не приховує свого бажання привести півзахисника на «Сантьяго Бернабеу».