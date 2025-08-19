Юрій Теплицький, перший тренер захисника ПСЖ і збірної України Іллі Забарного, поділився думками щодо перспектив експідопічного виграти Золотий м'яч.

Звичайно, я його матчі багато дивився, особливо той період, коли він тільки почав грати за основну команду. Це було дуже цікаво. І, до речі, це було дивне якесь відчуття. Це було реально захоплення тим, що молодий хлопець показує настільки зрілий, класний футбол, а ти сидиш і думаєш, що знав його отаким маленьким і бачив його перші роки у футболі. Такі відчуття були – і вони до сих пір є.

Іллі можу побажати тільки подальших успіхів кар’єрних, щоб у нього міцна сім’я була, наскільки я знаю, він зі своєю дружиною ще зі школи зустрічається. Бажаю, щоб в нього через якийсь час народилися сини чи доньки. Можливо, теж стали талановитими футболістами в майбутньому. А професійно, я впевнений, що він досягне тих цілей, які він хоче. Хочеться побажати йому, звичайно, за збірну хороших, успішних матчів. Якщо перейде в топклуб, бажаю виграти той топчемпіонат і Лігу чемпіонів.

Найголовніше, щоби закінчилась війна, тоді і в нього буде можливість легше приїжджати додому в Україну і у всіх нас буде можливість побачити його в Європі. Може, колись запросить мене Ілля на якийсь матч або ж я сам придбаю квиток. Але, я впевнений, що колись я однозначно потраплю на якийсь матч за його участю. Мабуть, спробую десь з ним зустрітися, сфотографуватися чи отримати від нього автограф.

Це вже мої мрії, а я бажаю, щоб він досягнув своїх. Дуже важливо, щоб не було травми. Якщо в нього все буде добре, не буде травми, то однозначно в нього є всі якості для того, щоб грати в майбутньому, назва не важлива – «Ліверпуль», «Реал», «Баварія», «Барселона», «ПСЖ». Я і всі спеціалісти, які з ним працювали, тільки підтвердять, що він достойний цього.

Знаєте, ще одна із таких мрій… Колись італійський захисник Фабіо Каннаваро отримав «Золотий м’яч». Захисники дуже рідко отримують його, в основному це Роналду, інші атакувальні гравці. Раптом він такий захисник, що через три-п’ять років, як Фабіо Каннаваро, отримає «Золотий м’яч»? Все може бути в житті, нічого нереального не буває.

Як бачите, хлопчина, який тренувався на ґрунті з камінням. Хлопчина, який почав в дев’ять років займатись футболом, перші два роки провів тут, в цій школі, тренуючись на шкільному полі, але потім пройшов такий шлях. І його шлях, можна сказати, ще на самому початку», - сказав Теплицький в інтерв'ю ua.tribuna.com.