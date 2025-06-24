Павло Василенко

Кіліан Мбаппе ще не дебютував за Реал Мадрид на Клубному чемпіонаті світу через серйозні проблеми зі здоров'ям, які виникли у нього відразу після прибуття до Сполучених Штатів.

Нападник збірної Франції приєднався до команди після виступу в Лізі націй, але незабаром відчув сильний біль у животі.

Медичні обстеження підтвердили, що це гострий гастроентерит – запалення шлунка та кишечника, що викликає блювоту, діарею, спазми та загальне виснаження.

Через хворобу Мбаппе не тренувався з командою протягом кількох днів і перебуває у повній ізоляції з особливою дієтою, заснованою виключно на фруктах та рідині. За інформацією клубу, він втратив чотири-п'ять кілограмів лише за кілька днів, що стурбувало медичну команду Реала.

В даний час він приступив до легких тренувань у спортзалі, але точної дати, коли він повністю готовий повернутися на поле, поки немає.

Наступний матч Реала відбудеться у четвер увечері проти Зальцбурга у третьому турі групового етапу турніру. Однак зростає ймовірність того, що Мбаппе не зіграє жодної хвилини до кінця турніру.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо заявив, що не поспішатиме з поверненням Мбаппе, поки він повністю не одужає і не відновить сили після виснажливої ​​інфекції.