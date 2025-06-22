Хабі Алонсо прокоментував стан здоров'я Мбаппе
Футболіст пропустить найближчий матч
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Головний тренер Реала Хабі Алонсо дав оновлену інформацію про стан французького нападаючого Кіліана Мбаппе, якого було госпіталізовано з гастроентеритом.
«Мбаппе стає все кращим і кращим. Його виписали із лікарні два дні тому. Він відновлюється і з кожним днем ми все більш оптимістично налаштовані щодо його виходу на поле в матчі третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу проти Зальцбурга», – сказав Алонсо.
Сьогодні Реал у поєдинку другого туру Клубного чемпіонату світу зіграє з мексиканкою Пачукою. Початок – о 22:00 за київським часом.