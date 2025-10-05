Французький форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе отримав травму, повідомляє журналіст Серхіо Кіранте.

За даними джерела, нападник отримав забій гомілкостопу під час зустрічі 8-го туру Ла Ліги проти Вільярреала. Незважаючи на пошкодження, очікується, що він приєднається до національної збірної Франції, яку чекають кваліфікаційні поєдинки чемпіонату світу проти Азербайджану та Ісландії. Медичний штаб оцінює стан гравця як задовільний.

У нинішньому сезоні Мбаппе взяв участь у 10 матчах за Реал у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 14 голів та 2 результативні передачі.