Сергій Стаднюк

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився думкою щодо завоювання Золотого м'яча-2025 нападником ПСЖ і «Ле Бльо» Усманом Дембеле. Слова фахівця передає L'Equipe.

Я сказав Усману кілька особистих речей. Привітав його, адже це особливий вечір для нього. Він на 100% заслужив цю нагороду. Це дуже важливо і для французького футболу, адже він – гравець збірної. Цей успіх для Франції завдяки його кар’єрі та тому, чого досягнув ПСЖ цього сезону. Усман має величезну силу характеру. Дідьє Дешам

Нагадаємо, Дембеле став шостим представником Франції, якому підкорилася ця нагорода. До нього її вигравали Раймон Копа, Мішель Платіні (тричі), Жан-Пʼєр Папен, Зінедін Зідан та Карім Бензема. Завдяки успіху Дембеле його країна вийшла на перше місце серед усіх держав за кількістю футболістів, які ставали володарями трофею.

Також 28-річний футболіст став володарем Золотого м’яча, потрапивши до списку номінантів уперше у кар’єрі. До нього таке в історії траплялося лише тричі: Стенлі Меттьюз у 1956 році (перше вручення), Ігор Бєланов у 1986-му та Джордж Веа у 1995-му (перша церемонія, у якій могли взяти участь африканські гравці).

Інші факти про Золотий м'яч Дембеле.