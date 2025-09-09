Дешам: «ПСЖ не є нашим суперником, наш суперник зараз — Ісландія»
Тренер Франції відповів на критику клубу після травм Дембеле та Дуе
34 хвилини тому
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував звинувачення з боку ПСЖ після травм нападників Усмана Дембеле та Дезіре Дуе у складі національної команди.
Сталося те, що сталося. Мені насамперед шкода Усмана і Дезіре через їхні травми, а також тому, що ми втрачаємо двох гравців перед матчем з Ісландією. Ми діяли дуже професійно і поступово, як завжди з усіма футболістами, враховуючи їхнє самопочуття. На жаль, так сталося, що це торкнулося двох гравців ПСЖ. Щоб уникнути подальших розмов: ПСЖ не наш суперник, ніколи ним не був. Клуби в принципі не були суперниками, хоча у нас можуть розходитися інтереси — я ж і сам був по інший бік барикад. Наш єдиний суперник зараз — це Ісландія — сказав Дешам у коментарі RMC Sport.
Нагадаємо, 9 вересня збірна Франції проведе матч відбору ЧС-2026 проти Ісландії.