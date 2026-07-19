Павло Василенко

Президент ФІФА Джанні Інфантіно був змушений пропустити матч за третє місце чемпіонату світу-2026 між збірними Франції та Англії через складні погодні умови у США.

Очільник світового футболу повідомив, що планував відвідати поєдинок у Маямі, однак негода в районі Нью-Йорка не дозволила його літаку вилетіти. Замість цього Інфантіно разом із представниками ФІФА прибув на стадіон «МетЛайф» в Іст-Ратерфорді, де перевірив готовність арени до проведення фінального матчу мундіалю.

«Я мав бути сьогодні в Маямі на матчі за бронзові медалі між Англією та Францією. На жаль, погодні умови завадили нам вилетіти, тому ми вирішили перевірити готовність стадіону до фіналу», – зазначив Інфантіно.

Через несприятливу погоду було скасовано низку авіарейсів до Нью-Йорка та Маямі й у зворотному напрямку. Наслідки негоди відчула й збірна Іспанії, якій довелося змінити план підготовки та провести одне з тренувань у закритому приміщенні.

Фінальний матч чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною відбудеться в неділю, 19 липня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.