Мбаппе — про перспективи Алонсо після відходу з Реала: «він буде фантастичним тренером»
Французький форвард висловився про Хабі Алонсо
близько 1 години тому
Кіліан Мбаппе/фото: Реал
Французький форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе поділився враженнями про роботу з іспанським тренером Хабі Алонсо.
«У нас не було ніяких проблем з Хабі Алонсо. Казати, що Хабі не був успішним, невірно. Він пішов до того, як були виграні титули. З ним ми програли тільки Суперкубок. Хабі, на мою думку, буде фантастичним тренером. У мене з ним були чудові стосунки».
Хабі Алонсо очолив Реал улітку 2025 року. За 20 турів чемпіонату Іспанії команда під його керівництвом набрала 45 очок і посіла друге місце у таблиці. Алонсо залишив клуб після поразки у фіналі Суперкубку Іспанії від Барселони.