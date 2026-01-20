Арбелоа оцінив готовність Реала до матчу Ліги чемпіонів із Монако
Зустріч відбудеться сьогодні, 20 січня, початок о 22:00
18 хвилин тому
Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа поділився очікуваннями напередодні поєдинку 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Монако. Матч відбудеться сьогодні, 20 січня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді.
Команда перебуває в хорошій формі та сповнена рішучості. Після суботньої перемоги, розуміючи, що це надзвичайно важливий турнір, успіх у завтрашньому матчі наблизить нас до поставленої мети. Ми повністю усвідомлюємо значущість цієї гри, – передає слова Арбелоа AS.
Нагадаємо, в попередньому матчі Реал здобув першу перемогу під керівництвом Арбелоа, обігравши Леванте з рахунком 2:0.
Після шести турів загального етапу Ліги чемпіонів мадридський клуб має у своєму активі 12 очок і посідає сьоме місце в турнірній таблиці. Монако з дев’ятьма пунктами розташовується на 19-й позиції.
