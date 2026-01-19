Іраола: «Звільнення Алонсо з Реала не пов’язане з результатами»
Головний тренер Борнмута висловився щодо гучної відставки в Іспанії
близько 1 години тому
Головний тренер Борнмута Андоні Іраола прокоментував рішення керівництва мадридського Реала звільнити Хабі Алонсо з посади головного тренера команди.
Тренерська зміна в королівському клубі відбулася у понеділок, 12 січня. Новим наставником Реала став Альваро Арбелоа, який оперативно розпочав роботу з командою.
Звільнення Алонсо з Реала? Думаю, річ не в результатах, швидше за все, щось відбувалося за лаштунками. Це більше питання емоцій, адже результати команди не були такими вже поганими, — цитує Іраолу Marca.
Під керівництвом Альваро Арбелоа мадридці вже встигли провести два матчі. Спершу Реал зазнав несподіваної поразки від Альбасете з рахунком 2:3 у Кубку Іспанії, після чого виправився перемогою над Леванте 2:0 у поєдинку Ла Ліги.
