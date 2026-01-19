Відомий німецький тренер Юрген Клопп може очолити мадридський Реал після закінчення сезону 2025/26, якщо нинішній наставник Альваро Арбелоа не виправдає очікувань.

За даними інсайдера Маттео Моретто, президент «вершкових» Флорентіно Перес розглядає екстренера Ліверпуля як ідеальну кандидатуру для клубу, але насамперед хоче оцінити ефективність роботи Арбелоа.

«Мені сказали, що Реал не має наміру робити жодних трансферів під час зимового трансферного вікна. Перес хоче оцінити гру Арбелоа, а Мадрид працює над підписанням щонайменше одного центрального захисника та одного півзахисника, але ці переходи відбудуться влітку.

Менеджер, який дуже подобається Флорентіно через його характер та лідерські якості – це Юрген Клопп. Проте перш, ніж робити таку сенсацію, королівський клуб чекатиме і дивитиметься, як виступить Арбелоа», – повідомив Моррето.