Колишній головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо увійшов до історії клубу з не найбажанішим досягненням. За даними статистичного порталу Squawka, іспанець став першим наставником «вершкових» із сезону 2009/10, який провів понад 30 матчів на чолі команди і при цьому не завоював жодного трофею.

Раніше аналогічна ситуація траплялася з Мануелем Пеллегріні, який також залишив Реал без титулів у сезоні 2009/10.

Після відставки Алонсо керівництво Реала оперативно призначило нового головного тренера - ним став Альваро Арбелоа, який раніше очолював резервну команду Реал Мадрид Кастілья.

Нагадаємо, напередодні зміни наставника, 11 січня, Реал зазнав поразки у фіналі Суперкубку Іспанії, поступившись Барселоні з рахунком 2:3.