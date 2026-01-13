Мадридський Реал офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Хабі Алонсо. 44-річний іспанський фахівець керував клубом понад сім місяців з моменту призначення 25 травня 2025 року.

За час роботи Алонсо команда провела 34 офіційні матчі у всіх турнірах, здобувши 24 перемоги, чотири рази зігравши внічию і зазнавши шести поразок.

За даними статистичного ресурсу OptaJose, відсоток перемог Хабі Алонсо в офіційних матчах становить 70,6%, що забезпечило йому шосте місце серед усіх наставників в історії Реала. У цьому рейтингу він поступається лише п'ятьом тренерам — Мануелю Пеллегріні, Жозе Моурінью, Радомиру Античу, Карло Анчелотті та Роберту Ферту, які при цьому провели значно більше поєдинків на чолі клубу.

Найкращі тренери Реала за відсотком перемог в офіційних матчах: