Алонсо увійшов до топ-6 тренерів Реала за відсотком перемог
Це не допомогло фахівцю втриматись на посаді тренера мадридців
близько 2 годин тому
Мадридський Реал офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Хабі Алонсо. 44-річний іспанський фахівець керував клубом понад сім місяців з моменту призначення 25 травня 2025 року.
За час роботи Алонсо команда провела 34 офіційні матчі у всіх турнірах, здобувши 24 перемоги, чотири рази зігравши внічию і зазнавши шести поразок.
За даними статистичного ресурсу OptaJose, відсоток перемог Хабі Алонсо в офіційних матчах становить 70,6%, що забезпечило йому шосте місце серед усіх наставників в історії Реала. У цьому рейтингу він поступається лише п'ятьом тренерам — Мануелю Пеллегріні, Жозе Моурінью, Радомиру Античу, Карло Анчелотті та Роберту Ферту, які при цьому провели значно більше поєдинків на чолі клубу.
Найкращі тренери Реала за відсотком перемог в офіційних матчах:
- Мануель Пеллегріні — 75% (48 матчів, сезон 2009/10)
- Жозе Моурінью — 71,9% (178 матчів, 2010–2013)
- Радомир Антич — 71% (36 матчів, 1991/92)
- Карло Анчелотті — 70,8% (353 матчі, 2013–2015 та 2021–2025)
- Роберт Ферт — 70,6% (45 матчів, 1932–1934)
- Хабі Алонсо — 70,6% (34 матчі)