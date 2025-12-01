Мбаппе відреагував на нічию Реала у матчі з Жироною: «Це абсолютно не той результат, якого ми хотіли»
Форвард забив у ворота каталонців з пенальті
близько 11 годин тому
Кіліан Мбаппе/фото: Реал
Жирона зіграла внічию з Реалом 1:1 у 14 турі Ла Ліги, а гол каталонців був забитий після точної передачі Віктора Циганкова.
Французький форвард мадридської команди Кіліан Мбаппе прокоментував несподівану втрату очок у поєдинку із колективом, який продовжує боротьбу за виживання.
«Це абсолютно не той результат, якого ми хотіли. Але чемпіонат ще триває і він дуже довгий. Ми повинні змінити цю динаміку і показати, хто ми є як команда», – цитує Мбаппе Фабріціо Романо.
На даний момент Жирона займає 18-е місце у таблиці, набравши 12 очок. У середу, 3 грудня, команда вирушить у гості до Оренса на матч 1/32 фіналу Кубка Іспанії, початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
