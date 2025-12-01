Головний наставник Жирони Мічел Санчес підбив підсумок поєдинку з Реалом, що завершився нічиєю 1:1 у рамках 14 туру Ла Ліги. Він зазначив, що зароблене очко має велике значення, хоч і не позбавляє команду напруженої боротьби за збереження місця в еліті.

«У другому таймі нам було дуже важко, Реал сильно домінував. Ми грали занадто низько, не вистачало сил, а вони мають фантастичний атакувальний потенціал і могли забити другий гол будь-коли.

З Джоелом Рокою ми могли зробити значно більше. Треба було терпіти й витримати їхній тиск. Ми це зробили і задоволені очком

На Вінісіуса було порушення — це пенальті. Але у випадку з Родріго контакту майже не було. Він сам починає падати після фінта. Для такого епізоду пенальті — надто багато».