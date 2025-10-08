Мельгоса пояснив, що хоче бачити від молодіжки в найближчих іграх відбору на Євро-2027
Синьо-жовті проведуть два поєдинки
близько 1 години тому
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса розповів, як команда готуватиметься до поєдинків відбору Євро-2027. Його слова наводить УАФ.
У нас багато нових гравців, тому в певному сенсі цей збір буде схожим на попередній. Ми намагатимемося закласти фундамент роботи, щоб футболісти могли розвиватися разом із командою. Змагальний аспект також важливий - маємо два офіційні поєдинки та лише три дні для підготовки, - розповів Мельгоса.
Молодіжна збірна України 10 жовтня у словенському місті Мурска Собота зіграє номінально домашній матч з Угорщиною, а 14 жовтня у Великій Гориці - гостьовий поєдинок із Хорватією.
Молодіжна збірна України оголосила заявку на матчі відбору Євро-2027.
