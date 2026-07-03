Вінгер збірної України U-19 Віталій Глют висловився щодо свого дублю у матчі другого туру групового етапу юнацького Євро-2026 проти Сербії (2:1). Слова 18-річного гравця передає пресслужба УАФ.

Для мене сьогодні, дякувати Богу, був дуже хороший момент. Спокій? Я такий є ще змалку. Коли стається щось добре, я поводжуся скромно. Мене так навчили. Я дуже радий за себе, але треба ще працювати.

Який гол подарував більше радості? І той, і той. Перший — зрівняли, другий — переможний. Але, думаю, кращим був другий. Я спробував… Якось влучив. Я дуже радий, що зайшло. Думаю, мама дивилася. Поїхала на роботу раніше, щоб подивитися гру.

Далі ми дивимося на Італію. Ми хочемо дійти до кінця, і я вірю, що ми зможемо, коли будемо грати один за одного. Ця перемога для України, для наших воїнів. Сьогодні в Україні був обстріл… Сподіваємося, що людям наша перемога трохи підніме настрій.