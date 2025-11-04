Павло Василенко

Кріштіану Роналду, який двічі виступав за Манчестер Юнайтед, поділився своїм баченням нинішнього стану легендарного клубу. В інтерв’ю Пірсу Моргану португалець зізнався, що з тривогою спостерігає за тим, як «червоні дияволи» втрачають колишню велич.

«Мені сумно бачити Манчестер Юнайтед у такому стані. Це все ще один з найкращих клубів світу, клуб, який назавжди залишиться в моєму серці», – сказав Роналду.

За словами зіркового форварда, головна проблема полягає у нестачі сильної структури управління та стратегічного бачення, які колись визначали обличчя клубу.

«Манчестер Юнайтед потрібні розумні, хороші люди, щоб формувати майбутнє, як це було колись. Зараз там немає структури. Це не лише питання тренера чи гравців», – наголосив він.

Роналду також підтримав нинішнього наставника команди Рубена Аморіма, зазначивши, що навіть він не здатен творити дива в таких умовах.

«Аморім робить усе можливе. Але що він може зробити? Чудеса? Гравці хороші, але не всі розуміють, що таке Манчестер Юнайтед», – підсумував португалець.

Роналду залишив Манчестер Юнайтед у 2022 році після гучного інтерв’ю, але, як видно, серцем досі залишається з клубом, який зробив його легендою.

Наразі 40-річний форвард виступає за Аль-Наср із Саудівської Аравії.