Все ближче до 1000! Роналду знову забив і не збавляє обертів у 40 років
Португалець допоміг своїй команді здобути перемогу
близько 1 години тому
Кріштіану Роналду продовжує переписувати футбольну історію. 40-річний форвард забив черговий м’яч за Аль-Наср, допомігши команді здобути виїзну перемогу над Аль-Хазем – 2:0.
Португалець не надто вирізнявся у першому таймі, але ближче до кінця зустрічі вкотре нагадав, хто він є. На 88-й хвилині після філігранного навісу Веслі з правого флангу Роналду вразив ворота суперника, поставивши крапку в матчі.
Цей гол став 950-м у професійній кар’єрі Роналду. З них 106 він забив у футболці Аль-Насра.
Команда Жорже Жезуша йде без втрат – шість перемог у шести турах Саудівської Прем’єр-ліги.
Вже 28 жовтня Роналду і компанія повернуться на поле у матчі Кубка Короля проти Аль-Іттіхада.
