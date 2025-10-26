Павло Василенко

Кріштіану Роналду продовжує переписувати футбольну історію. 40-річний форвард забив черговий м’яч за Аль-Наср, допомігши команді здобути виїзну перемогу над Аль-Хазем – 2:0.

Португалець не надто вирізнявся у першому таймі, але ближче до кінця зустрічі вкотре нагадав, хто він є. На 88-й хвилині після філігранного навісу Веслі з правого флангу Роналду вразив ворота суперника, поставивши крапку в матчі.

Цей гол став 950-м у професійній кар’єрі Роналду. З них 106 він забив у футболці Аль-Насра.

Команда Жорже Жезуша йде без втрат – шість перемог у шести турах Саудівської Прем’єр-ліги.

Вже 28 жовтня Роналду і компанія повернуться на поле у матчі Кубка Короля проти Аль-Іттіхада.