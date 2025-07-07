Півзахисник мадридського Атлетіко та один із лідерів збірної Аргентини Родріго де Пауль зацікавлений у переході до Інтер Маямі. За інформацією Inter Miami News Hub, гравець з ентузіазмом сприймає ідею поповнити ряди американського клубу, де вже виступає його близький друг Ліонель Мессі.

За чутками, саме Мессі переконує керівництво Інтера активніше працювати над трансфером де Пауля. Аргентинець не приховує свого бажання грати в одному клубі з капітаном збірної та, за наявними даними, не хоче затягувати з переїздом.

Втім, швидкий трансфер малоймовірний. Швидше за все, перехід може відбутися після завершення чемпіонату світу 2026 року, до якого обидва гравці готуються в складі національної команди.

Контракт де Пауля з Атлетіко діє до літа 2026 року, а його трансферна вартість за оцінкою Transfermarkt становить 25 мільйонів євро.

Тим часом, саудівський клуб прагне будь-що підписати Мессі.