Павло Василенко

За свою професійну кар'єру Ліонель Мессі представляв лише три клуби: Барселону, ПСЖ та Інтер Маямі. Однак він виховувався у Грандолі та Ньюеллс Олд Бойз.

Останній клуб особливо пишається тим, що Мессі тренувався там як юніор. Більше того, ходять чутки, що 38-річний аргентинець нарешті повернеться до цієї команди.

Не схоже, що це станеться найближчим часом. Контракт зірки з Інтер Маямі діє до кінця року. Однак, після закінчення терміну дії угоди гравець, як очікується, розгляне всі можливі варіанти.

Якщо гравець вирішить повернутися, на нього чекає незвичайний прийом на стадіоні. У день народження Мессі одну із трибун назвали на його честь.

Наразі представлений остаточний ефект. У центральній частині сектора намальовано цифру «10», а також ім'я та прізвище зірки.