Мессі встановив новий рекорд МЛС
Аргентинець переписав історію ліги
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Чудовий Ліонель Мессі продовжив блищати в МЛС, а в матчі проти Нью-Інгленду встановив новий рекорд.
На 27-й хвилині Мессі вивів Інтер Маямі вперед, а на 38-й хвилині з чудової передачі Серхіо Бускетса аргентинець подвоїв перевагу.
Забивши другий гол у матчі, Мессі вписав свій внесок в історію ліги, ставши першим гравцем в історії цього турніру, який забив два або більше голів у чотирьох іграх поспіль.
Інтер Маямі посідає п'яте місце, а Нью-Інгленд Революшн – 11-й в турнірній таблиці Східної конференції.