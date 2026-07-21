«Подарував величезну радість»: Президент Аргентини оцінив спадщину Мессі після ЧС-2026
Хав'єр Мілей оцінив кар'єру зіркового футболіста
близько 1 години томуПідписатися в
Президент Аргентини Хав'єр Мілей прокоментував виступ лідера національної збірної Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу-2026, де аргентинці здобули срібні нагороди, поступившись у фіналі Іспанії з рахунком 0:1. Слова наводить Youtube-канал Radio Mitre.
Глава держави висловив захоплення багаторічною кар'єрою 39-річного форварда та подякував йому за внесок у здобутки збірної.
Відчуваю величезну вдячність. Людина, яка понад 20 років перебуває на самій вершині свого виду спорту — в даному випадку футболу, — заслуговує на захоплення. Щиро кажучи, він подарував величезну радість усім аргентинцям. Більше того, він дарував радість усюди, де б не грав, і усім, хто цінує якісний футбол.
На Мундіалі-2026 Мессі відзначився 8 забитими м'ячами та 4 результативними передачами.
Перші слова Мессі після болючої поразки у фіналі ЧС-2026: «Цю рану буде важко загоїти».