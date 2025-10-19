Павло Василенко

Ліонель Мессі знову творить історію в США. У матчі Інтер Маямі – Нешвілл (5:2) аргентинець забив три голи та став найкращим бомбардиром сезону MLS.

Як це було:

⚽ 35’ – перший гол після пасу Жорді Альби, з блискучим сольним проходом через трьох суперників;

⚽ пенальті – другий м’яч;

⚽ завершив хет-трик після комбінації з Ієном Фреєм.

Крім Мессі, відзначилися Теласко Сеговія та Балтасар Родрігес.

🏆 Золота бутса MLS:

Ліонель Мессі (Інтер Маямі) – 29 голів, 19 асистів; Деніс Буанга (Лос-Анджелес) – 24 голи; Сем Суррідж (Нешвілл) – 24 голи.

Мессі став першим гравцем Інтера, який здобув цю нагороду, і першим аргентинцем після Таті Кастелланоса (2021).