Мессі оформив хет-трик і виграв «Золоту бутсу» MLS
Аргентинець продовжує забивати
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Ліонель Мессі знову творить історію в США. У матчі Інтер Маямі – Нешвілл (5:2) аргентинець забив три голи та став найкращим бомбардиром сезону MLS.
Як це було:
⚽ 35’ – перший гол після пасу Жорді Альби, з блискучим сольним проходом через трьох суперників;
⚽ пенальті – другий м’яч;
⚽ завершив хет-трик після комбінації з Ієном Фреєм.
Крім Мессі, відзначилися Теласко Сеговія та Балтасар Родрігес.
🏆 Золота бутса MLS:
- Ліонель Мессі (Інтер Маямі) – 29 голів, 19 асистів;
- Деніс Буанга (Лос-Анджелес) – 24 голи;
- Сем Суррідж (Нешвілл) – 24 голи.
Мессі став першим гравцем Інтера, який здобув цю нагороду, і першим аргентинцем після Таті Кастелланоса (2021).
