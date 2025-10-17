Павло Василенко

Навколо Ліонеля Мессі розгорівся скандал – цього разу не футбольний, а нерухомий.

Іспанська влада розпочала розслідування щодо його вілли на Ібіці, вартість якої оцінюють у 11 мільйонів євро.

Як повідомляють ЗМІ, розкішна резиденція розташована в охоронюваній природній зоні, де діють жорсткі будівельні обмеження. Влада стверджує, що в будинку були здійснені незаконні модифікації, які порушують місцеві правила зонування.

Йдеться, зокрема, про підземний гараж та додаткові приміщення, що не входили до початкових планів. Через це муніципалітет не надав дозвіл на реконструкцію та ініціював судове провадження за «серйозні порушення».

Мессі може бути зобов’язаний знести частини будівлі, якщо порушення буде підтверджено.

Однак джерела, близькі до футболіста, наполягають: всі зміни зробив попередній власник, а сам Мессі не знав про незаконне будівництво, коли придбав віллу у 2022 році.

Наразі футболіст продовжує користуватися маєтком, але у разі невиконання вимог влади йому можуть загрожувати адміністративні санкції та обов’язковий демонтаж незаконних споруд.

Це вже не перша неприємність із маєтком легенди: у 2024 році вілла Мессі стала мішенню вандалів-екологістів, які протестували проти забудови узбережжя.

На Ібіці зараз діє жорсткий контроль за елітною нерухомістю, і схоже, що навіть найвідоміші зірки не є винятком.