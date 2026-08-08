Павло Василенко

Ліонель Мессі сам вирішить, коли завершити виступи за збірну Аргентини. Президент Аргентинської футбольної асоціації Клаудіо Тапіа заявив, що федерація не чинитиме жодного тиску на 39-річну суперзірку та дозволить йому самому визначити момент прощання з національною командою.

За словами Тапіа, після перемоги на чемпіонаті світу чотири роки тому ніхто не був упевнений, що Мессі зіграє на наступному мундіалі. Однак на турнірі 2026 року в США, Канаді та Мексиці аргентинець продемонстрував чудову форму й довів, що досі здатний грати на найвищому рівні.

«Поки що дамо йому відпочити. Нехай він насолоджується футболом скільки завгодно. Потім він сам прийме рішення, яке вважатиме найкращим. Ми точно не будемо відправляти його зі збірної», – заявив Тапіа.

Сам Мессі поки не оголосив, чи продовжить міжнародну кар’єру. Також залишається невідомим, як довго форвард планує виступати в MLS за «Інтер Маямі». Через десять днів після поразки Аргентини від Іспанії (0:1) у фіналі чемпіонату світу футболіст повернувся до тренувань із клубом у Флориді.