Сергій Разумовський

Нападник Інтер Маямі та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі знову приєднався до американського клубу після завершення чемпіонату світу-2026. Аргентинська команда дійшла до фіналу турніру, однак у вирішальному матчі поступилася збірній Іспанії та завершила змагання на другому місці.

39-річний футболіст провів своє перше тренування у складі Інтер Маямі в середу, 29 липня. Мессі вже розпочав підготовку разом із партнерами та може повернутися до участі в офіційних матчах найближчими днями. Його повернення стане важливим підсиленням для команди, яка продовжує боротьбу в регулярному чемпіонаті МЛС.

The arrivals hit different today 👋💗 pic.twitter.com/RofdUJE2kf — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 29, 2026

Наступний поєдинок Інтер Маямі проведе проти Коламбус Крю. Матч регулярного сезону МЛС відбудеться в ніч проти 2 серпня. Очікується, що тренерський штаб клубу оцінить фізичний стан аргентинця під час тренувань і після цього ухвалить рішення щодо його участі в майбутній зустрічі.

У нинішньому сезоні МЛС Мессі взяв участь у 14 матчах. За цей час нападник забив 12 м'ячів і віддав сім результативних передач. Таким чином, аргентинець залишається одним із найпродуктивніших футболістів американського чемпіонату та продовжує відігравати ключову роль в атаці Інтер Маямі.

На чемпіонаті світу-2026 Ліонель Мессі втретє поспіль допоміг збірній Аргентини вийти до фіналу великого міжнародного турніру. У складі національної команди він провів результативний чемпіонат, відзначившись вісьмома голами та чотирма результативними передачами.

У фінальному матчі аргентинському капітану не вдалося забити або записати на свій рахунок гольову передачу. Основний час завершився без переможця, а в додатковий період Іспанія зуміла схилити шальки терезів на свою користь і здобути перемогу. Збірна Аргентини, своєю чергою, стала срібним призером чемпіонату світу.

Нагороду найкращому гравцеві турніру, відому як «Золотий м’яч» чемпіонату світу, отримав півзахисник збірної Іспанії Родрі.