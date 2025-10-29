Мессі назвав найвидатніших спортсменів світу
Вражаючий список від десятки збірної Аргентини
близько 2 годин тому
Чемпіон світу, нападник Інтер Майамі і збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, кого вважає найвидатнішими атлетами в історії спорту.
Для нас, аргентинців, Марадона був кумиром і джерелом захоплення. Нехай я був ще маленьким і не бачив багато його матчів наживо, Дієго подолав усі кордони.
Щодо інших видів спорту, очевидно, те саме сталося з Майклом Джорданом. Я також захоплююсь такими тенісистами, як Роджер Федерер, Рафа Надаль і Новак Джокович. Вони втрьох підняли теніс на набагато вищий рівень. Їхня тривала боротьба за звання найкращого і тісна конкуренція зробила їх неймовірними спортсменами.
Мабуть, я забув згадати багатьох, але якщо виділити ще кількох, назвав би баскетболістів Леброна Джеймса і Стефа Каррі. Я дуже захоплююсь ними. Думаю, вони глибоко розуміють гру, кожен із них по-своєму вивів баскетбол на новий рівень, — сказав Мессі в інтерв’ю NBC News.
