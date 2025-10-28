Павло Василенко

Найкращий футболіст усіх часів, Ліонель Мессі, заявив, що сподівається зіграти на чемпіонаті світу наступного року. Однак, як він пояснює, це станеться лише за умови, що він буде фізично готовий на 100 відсотків.

«Це особлива річ – грати на чемпіонаті світу. Я хотів би грати наступного року, якщо буду готовий і якщо зможу зіграти роль, яка допоможе національній збірній. Коли наступного року розпочнеться передсезонний період з Інтер Маямі, тоді я зможу щодня оцінювати, чи зможу бути на всі сто відсотків готовим на чемпіонаті світу та чи буду корисним для національної збірної», – сказав Мессі в інтерв'ю NBC News.

Також зірковий форвард додав, що стати чемпіоном світу у складі збірної Аргентини було його заповітною мрією.

«Я б дуже хотів би зіграти на чемпіонаті світу та захистити на полі титул, який ми виграли в Катарі 2022 року. Грати за національну збірну – це здійснення мрії. Мені пощастило досягти всього індивідуально та в команді з Барселоною, але правда в тому, що мені бракувало великого результату зі збірною в моїй кар'єрі. Виграти чемпіонат світу з Аргентиною було мрією всього мого життя. Зрештою, якщо ви запитаєте будь-якого футболіста, про що він мріє, він скаже вам, що це титул чемпіона світу», – сказав Мессі.

Чемпіонат світу наступного року розпочнеться 11 червня. Фінал турніру заплановано на 19 липня. Вперше у чемпіонаті світу візьмуть участь 48 команд.