Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі готується продовжити співпрацю з Інтером Маямі, про що повідомляє ESPN.

Поточний контракт футболіста з клубом закінчується наприкінці року, тому сторони вирішили укласти нову угоду. Переговори знаходяться на завершальній стадії — залишилося залагодити кілька деталей, після чого документ буде підписано та передано до МЛС для остаточного затвердження.

Мессі приєднався до Інтеру Маямі 15 липня 2023 року, уклавши угоду на два з половиною роки. Вже за кілька тижнів після дебюту він допоміг клубу виграти перший трофей в історії — Кубок ліг. У сезоні-2024 команда стала переможцем регулярного чемпіонату, проте вилетіла у першому раунді плей-офф.

На рахунку аргентинця у складі Інтер Маямі 75 матчів, у яких він забив 62 голи та зробив 30 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Елітну картку Мессі часів Барселони продали за рекордні 1,5 млн доларів.