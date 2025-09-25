Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі продовжує переписувати історію світового футболу. У поєдинку МЛС проти Нью-Йорк Сіті аргентинець забив два м’ячі та зробив гольову передачу, а його команда перемогла з рахунком 4:1.

Після цього у кар’єрному доробку 38-річного Мессі стало 884 голи та 392 асисти – разом 1276 результативних дій, що є абсолютним рекордом у світовому футболі.

Мессі виступає за Інтер Маямі з літа 2023 року, раніше захищав кольори ПСЖ та Барселони. У сезоні МЛС-2025 аргентинець уже провів 23 матчі, забив 24 голи та 11 разів асистував партнерам.