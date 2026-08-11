Павло Василенко

Ліонель Мессі призупинив футбольну кар'єру на невизначений термін після смерті свого батька Хорхе. Аргентинська зірка наразі не визначився, коли зможе повернутися до виступів за Інтер Маямі.

Смерть Хорхе Мессі була підтверджена в п'ятницю ввечері близько 22:00 за місцевим часом. Батько футболіста помер у лікарні в Росаріо у віці 68 років після кількох років боротьби з невідомою хворобою.

У червні, під час клубного чемпіонату світу, родина Мессі повідомляла про покращення стану Хорхе. Він багато років був менеджером Ліонеля та відігравав важливу роль у справах сім'ї й кар'єрі сина.

За інформацією Foot Mercato, яке посилається на аргентинські джерела, восьмиразовий володар «Золотого м'яча» вирішив відійти від футболу, щоб провести більше часу з рідними у цей важкий період. При цьому конкретної дати його повернення до «Інтер Маямі» наразі немає.

Аргентинські ЗМІ вже припускають, що пауза Мессі може бути тривалою. Сам футболіст поки не робив заяв щодо своїх подальших планів і не давав сигналів про те, коли знову вийде на поле.

Зараз головним пріоритетом для Мессі залишається родина. Очікується, що підтримати аргентинця найближчим часом можуть його давні товариші по збірній – Анхель Ді Марія, Леандро Паредес, Ніколас Отаменді та Родріго Де Пауль.